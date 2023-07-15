0
0
596
НОВОСТИ

Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции

13:32 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России продолжает ожидать ускорения инфляции в ближайшие месяцы — по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений лета — осени 2022 года. Об этом говорится в опубликованном регулятором комментарии «Динамика потребительских цен».

Согласно базовому сценарию от 28 апреля 2023 г., с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в 2023 году составит 4,5-6,5%, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. При этом в июне 2023 года потребительские цены выросли на 0,37% (в мае — на 0,31%). С поправкой на сезонность (SA) месячный прирост цен продолжил ускоряться и составил 0,52% (в мае — 0,39%). В среднем за три месяца (апрель — июнь 2023 г.) прирост цен составил 0,41%, что в годовом выражении соответствует 6,4%. Показатель годовой инфляции также продолжил расти, достигнув 3,25% (месяцем ранее — 2,51%).

Регулятор считает, что эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный. В июне 2023 года рубль ослаб на 5,2%, 4,9% и 2,8% по отношению к доллару США, евро и юаню соответственно, однако пока что эффект переноса от ослабления менее заметен, чем обычно, пояснили в ЦБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 14.07.2023
Спецназ Судана сообщил о «сотнях уничтоженных» в боях с армией, ВС опровергают эти данные
0
105
18:00 14.07.2023
США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине
0
105
17:12 14.07.2023
МО РФ предупредило о минной опасности на судоходном маршруте на северо-западе Черного моря
0
114
16:32 14.07.2023
Бойцов ЧВК «Вагнер» привлекли к подготовке территориальных войск Белоруссии
0
125
15:32 14.07.2023
ВС РФ успешно отразили 16 атак украинских военных на донецком направлении
0
130
13:05 14.07.2023
Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
0
172
10:32 14.07.2023
Армия Великобритании стала слабой и ненужной НАТО - Риттер
0
176
10:05 14.07.2023
Крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения в строй «Адмирала Нахимова» — источник
0
178
09:05 14.07.2023
Дополнительная военная техника доставлена на базы США в сирийской провинции Хасеке — ТВ
0
174
09:00 14.07.2023
ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу, пострадавших нет — губернатор
0
171

Возврат к списку