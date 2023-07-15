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НОВОСТИ

В Кремле не стали раскрывать итоги встречи Путина с командирами ЧВК «Вагнер»

14:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сообщать, какие договоренности были достигнуты на встрече главы государства Владимира Путина с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер».

«Нет, об этой встрече мы дали ту информацию, которую было возможно дать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Мы также сказали, что какие-либо дальнейшие подробности этой встречи не раскрываются», — указал представитель Кремля.

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