Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
13:04 14.07.2023
Более 1200 сотрудников промышленных предприятий столицы за 2,5 года обучены в «Московской технической школе» («МТШ»). По словам мэра Сергея Собянина, для новой индустриализации нужны новые инженерные кадры, а их не хватает. "Чтобы помочь промышленности решить этот вопрос, мы еще в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустили специальный проект «Московская техническая школа». Цель проекта - подготовка инженерных кадров по наиболее востребованным технологическим направлениям. Пройти обучение могут сотрудники всех промышленных предприятий столицы. Субсидия правительства Москвы покроет до 95% потраченных на обучение средств», - отмечает глава города.
Как сообщил градоначальник, чтобы стать участником проекта, предприятию нужно оформить заявку на сайте школы или на инвестиционном портале Москвы.
Проект чрезвычайно востребованн. "За 2,5 года обучение в «Московской технической школе» прошли более 1,2 тыс. сотрудников промышленных предприятий столицы», - констатировал Собянин. Наиболее востребованные курсы - «Машинное обучение», «Аддитивные технологии», «Теоретические основы фотоники», «Управление процессами роботизации промышленного предприятия» и другие. В нынешнем году планируется открыть еще два новых направления - «Химические технологии в производстве» и «Новые производственные технологии».
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