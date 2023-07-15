Формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен, продолжаются обсуждения — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в данный момент еще не определен, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя заявление президента ЮАР Сирила Рамапосы о том, что саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате и участвовать в нем будут главы всех пяти стран — членов объединения, представитель Кремля сказал: «Формат [участия Путина] пока до конца не определен. Продолжаются обсуждения».

«После того, как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим», — пообещал он.