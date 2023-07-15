0
0
547
НОВОСТИ

Формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен, продолжаются обсуждения — Песков

14:12 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в данный момент еще не определен, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя заявление президента ЮАР Сирила Рамапосы о том, что саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате и участвовать в нем будут главы всех пяти стран — членов объединения, представитель Кремля сказал: «Формат [участия Путина] пока до конца не определен. Продолжаются обсуждения».

«После того, как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим», — пообещал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 14.07.2023
Спецназ Судана сообщил о «сотнях уничтоженных» в боях с армией, ВС опровергают эти данные
0
105
18:00 14.07.2023
США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине
0
105
17:12 14.07.2023
МО РФ предупредило о минной опасности на судоходном маршруте на северо-западе Черного моря
0
114
16:32 14.07.2023
Бойцов ЧВК «Вагнер» привлекли к подготовке территориальных войск Белоруссии
0
125
15:32 14.07.2023
ВС РФ успешно отразили 16 атак украинских военных на донецком направлении
0
130
13:05 14.07.2023
Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
0
172
10:32 14.07.2023
Армия Великобритании стала слабой и ненужной НАТО - Риттер
0
176
10:05 14.07.2023
Крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения в строй «Адмирала Нахимова» — источник
0
178
09:05 14.07.2023
Дополнительная военная техника доставлена на базы США в сирийской провинции Хасеке — ТВ
0
174
09:00 14.07.2023
ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу, пострадавших нет — губернатор
0
171

Возврат к списку