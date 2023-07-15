Сбер продлил прием статей по искусственному интеллекту и машинному обучению для научного журнала
14:15 14.07.2023
Сбер продлил до 31 августа прием статей по искусственному интеллекту (AI) и машинному обучению (ML) в рамках международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023). Благодаря этому большее количество исследователей смогут принять участие в отборе.
Ключевые работы будут опубликованы в научном журнале «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии Doklady Mathematics. Журнал индексируется в ведущих библиографических базах научного цитирования.
Помимо публикации, авторы также получат возможность представить их в докладах на международной конференции AI Journey 2023, а за лучшую статью предусмотрен приз – 1 млн руб.
Статья должна быть оформлена в соответствии с правилами проведения отбора и содержать ранее не опубликованные, актуальные научные результаты. Язык – русский или английский. Издательство обеспечит перевод текстов. Допущенные к отбору статьи рецензируются ведущими российскими специалистами в области AI и ML.
НОВОСТИ
- 20:40 14.07.2023
- Спецназ Судана сообщил о «сотнях уничтоженных» в боях с армией, ВС опровергают эти данные
- 18:00 14.07.2023
- США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине
- 17:12 14.07.2023
- МО РФ предупредило о минной опасности на судоходном маршруте на северо-западе Черного моря
- 16:32 14.07.2023
- Бойцов ЧВК «Вагнер» привлекли к подготовке территориальных войск Белоруссии
- 15:32 14.07.2023
- ВС РФ успешно отразили 16 атак украинских военных на донецком направлении
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 10:32 14.07.2023
- Армия Великобритании стала слабой и ненужной НАТО - Риттер
- 10:05 14.07.2023
- Крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения в строй «Адмирала Нахимова» — источник
- 09:05 14.07.2023
- Дополнительная военная техника доставлена на базы США в сирийской провинции Хасеке — ТВ
- 09:00 14.07.2023
- ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу, пострадавших нет — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать