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НОВОСТИ

Для покупки билетов на речные прогулки в Москве запущен сайт «Суда сюда!»

14:20 14.07.2023

Билетная система СберТройка запустила сайт «Суда сюда!» для покупки билетов на речные прогулки по Москве.

Если раньше москвичам и гостям столицы для покупки билета на теплоход надо было изучить разные сайты, теперь вся информация собрана в одном месте. Сервис «Суда сюда!» дает возможность пассажирам не терять время в очередях и приобрести билет на любой понравившийся маршрут в несколько кликов. При этом до конца сентября действует специальная акция – если ввести промокод «ТВОЯМОСКВА», предоставляется скидка 10%.

На сайте понятная и простая навигация. Зайдя в раздел «Найти билеты», пассажир может выбрать любую речную прогулку, применив фильтр по маршруту, теплоходу, расписанию, времени отправления, длительности поездки и ее стоимости. Когда билет будет выбран, в открывшемся окне надо ввести адрес электронной почты, номер телефона и промокод на скидку.

После оплаты пассажир получает на почту билет с QR-кодом. На билете указана вся необходимая информация: номер маршрута, время и дата отправления, а также нужный причал и название судна. Чтобы сесть на теплоход, надо будет показать QR-код.

Билетная система СберТройка заработала на прогулочных судах в Москве в 2022 году. За год система стала самой крупной на рынке столицы. На конец 2022 года на долю СберТройки приходилось около 30% всех речных перевозок в Москве.

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