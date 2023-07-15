Индийская лунная станция «Чандраян-3» успешно выведена на орбиту Земли

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» отделилась от ракеты-носителя и успешно выведена на орбиту Земли. Об этом сообщил представитель Индийской организации космических исследований (ISRO) в ходе трансляции запуска.

Ракета-носитель GSLV Mk III стартовала с космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхавана в Бенгальском заливе в 14:35 по местному времени (12:05 мск). Спустя примерно 20 минут после старта станция отделилась от ракеты. «Станция „Чандраян-3“ отделилась от носителя и успешно выведена на орбиту», — заявил представитель ISRO в ходе трансляции.

Ожидается, что станция достигнет орбиты Луны в августе.