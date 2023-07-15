Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев собирается представить президенту России Владимиру Путину доклад о подготовке будущих участников специальной военной операции.

«Результатом в конечном счете будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции», — сказал Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области. Кадры об этой поездке он опубликовал в своем телеграм-канале.