ВС РФ успешно отразили 16 атак украинских военных на донецком направлении

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за прошедшие сутки успешно отразили 16 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе в районах Белогоровки в ЛНР и Клещеевки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики», — сказал он.