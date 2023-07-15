Песков назвал ответной мерой предъявление иностранному бизнесу условий для выхода из РФ
16:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал защитой отечественной экономики меры, ограничивающие выход иностранцев из бизнеса в России.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила перечень требований из 10 пунктов, которые необходимо выполнить иностранцам для выхода из российского бизнеса. Часть этих ограничений уже действует, однако есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись, отмечает издание.
«Правительство действительно на фоне беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах принимает меры для защиты нашей экономики, наших компаний в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям», — подчеркнул Песков.
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