Путин обсудил с Совбезом защиту критически важных объектов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ дополнительные меры защиты критически важных объектов.

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов», — сказал глава государства. Он уточнил, что будут представлены два доклада и передал слово для одного из них директору ФСБ Александру Бортникову.