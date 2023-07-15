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Бойцов ЧВК «Вагнер» привлекли к подготовке территориальных войск Белоруссии

16:32 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» участвуют в подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии в ходе занятий в районе города Осиповичи Могилевской области. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК „Вагнер“, — говорится в сообщении.

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