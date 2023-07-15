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Большинство американцев считают, что демократия в США не отражает их интересы — опрос

17:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только один из 10 взрослых американцев считает, что демократия в Соединенных Штатах отражает интересы большинства граждан. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в пятницу опроса, проведенного Институтом Пирсона и Центром исследований общественных отношений AP-NORC.

Согласно этим данным, только 10% опрошенных утверждают, что демократия в США выполняет свои функции «прекрасно или очень хорошо», в то время как 49% респондентов говорят, что она делает это «плохо или не очень хорошо», а 40% ответили, что она справляется «лишь частично».

При этом 53% американцев на вопрос «Хорошо ли правительство представляет интересы таких людей, как вы?» ответили «представляет плохо». Одновременно 35% сообщили, что их точка зрения «представлена достаточно хорошо», а 12% — «прекрасно или очень хорошо». Около 6 из 10 сторонников республиканской партии считают, что правительство плохо представляет интересы таких людей, как они, в то время как среди демократов этот показатель составил 4 из 10.

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