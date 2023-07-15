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НОВОСТИ

МО РФ предупредило о минной опасности на судоходном маршруте на северо-западе Черного моря

17:12 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Черноморского флота (ЧФ) предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, предупреждение обусловлено обнаружением дрейфующей украинской морской мины, выставленной в начале 2022 года в ходе «беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря, не взирая на угрозу безопасности мореплавания».

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