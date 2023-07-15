Акцизы на крепкий алкоголь, сигареты, автомобили проиндексируют с 1 января 2024 г.

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили будут проиндексированы с 1 января 2024 года, соответствующую поправку в Налоговый кодекс ко второму чтению одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

«Ставки акцизов проиндексированы на уровень инфляции в соответствии с прогнозом Минэка. То есть ставки, которые предусмотрены на 2023 год, проиндексированы на 2024, 2025, 2026 годы в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции на эти годы в соответствии с прогнозом Минэка. Соответственно 5% — 2024 год, 4% — 2025 год, 4% — 2026 год», — сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в ходе обсуждения поправок к документу.