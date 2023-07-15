0
0
474
НОВОСТИ

Акцизы на крепкий алкоголь, сигареты, автомобили проиндексируют с 1 января 2024 г.

17:32 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили будут проиндексированы с 1 января 2024 года, соответствующую поправку в Налоговый кодекс ко второму чтению одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

«Ставки акцизов проиндексированы на уровень инфляции в соответствии с прогнозом Минэка. То есть ставки, которые предусмотрены на 2023 год, проиндексированы на 2024, 2025, 2026 годы в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции на эти годы в соответствии с прогнозом Минэка. Соответственно 5% — 2024 год, 4% — 2025 год, 4% — 2026 год», — сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в ходе обсуждения поправок к документу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 14.07.2023
Спецназ Судана сообщил о «сотнях уничтоженных» в боях с армией, ВС опровергают эти данные
0
105
18:00 14.07.2023
США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине
0
105
17:12 14.07.2023
МО РФ предупредило о минной опасности на судоходном маршруте на северо-западе Черного моря
0
114
16:32 14.07.2023
Бойцов ЧВК «Вагнер» привлекли к подготовке территориальных войск Белоруссии
0
125
15:32 14.07.2023
ВС РФ успешно отразили 16 атак украинских военных на донецком направлении
0
130
13:05 14.07.2023
Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
0
172
10:32 14.07.2023
Армия Великобритании стала слабой и ненужной НАТО - Риттер
0
176
10:05 14.07.2023
Крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения в строй «Адмирала Нахимова» — источник
0
178
09:05 14.07.2023
Дополнительная военная техника доставлена на базы США в сирийской провинции Хасеке — ТВ
0
174
09:00 14.07.2023
ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу, пострадавших нет — губернатор
0
171

Возврат к списку