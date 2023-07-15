США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены выкупить у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них для поставки Украине. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщил тайваньский информационный портал «Чжунши синьвэньван».

По данным собеседников портала, договоренность об этом была достигнута еще в прошлом году. Вооруженные силы Тайваня сняли с вооружения ЗРК Phase III MIM-23 Hawk в июне этого года. Как отмечает издание, на вооружении Тайваня находилось 4 дивизиона и 18 батарей с ЗРК MIM-23 Hawk, а также несколько сотен ракет к ним.