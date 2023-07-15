0
0
541
НОВОСТИ

США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине

18:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены выкупить у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них для поставки Украине. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщил тайваньский информационный портал «Чжунши синьвэньван».

По данным собеседников портала, договоренность об этом была достигнута еще в прошлом году. Вооруженные силы Тайваня сняли с вооружения ЗРК Phase III MIM-23 Hawk в июне этого года. Как отмечает издание, на вооружении Тайваня находилось 4 дивизиона и 18 батарей с ЗРК MIM-23 Hawk, а также несколько сотен ракет к ним.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 14.07.2023
Спецназ Судана сообщил о «сотнях уничтоженных» в боях с армией, ВС опровергают эти данные
0
105
18:00 14.07.2023
США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине
0
105
17:12 14.07.2023
МО РФ предупредило о минной опасности на судоходном маршруте на северо-западе Черного моря
0
114
16:32 14.07.2023
Бойцов ЧВК «Вагнер» привлекли к подготовке территориальных войск Белоруссии
0
125
15:32 14.07.2023
ВС РФ успешно отразили 16 атак украинских военных на донецком направлении
0
130
13:05 14.07.2023
Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
0
172
10:32 14.07.2023
Армия Великобритании стала слабой и ненужной НАТО - Риттер
0
176
10:05 14.07.2023
Крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения в строй «Адмирала Нахимова» — источник
0
178
09:05 14.07.2023
Дополнительная военная техника доставлена на базы США в сирийской провинции Хасеке — ТВ
0
174
09:00 14.07.2023
ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу, пострадавших нет — губернатор
0
171

Возврат к списку