Британские врачи предупредили, что Лондону грозит массовая вспышка кори
19:20 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятки тысяч случаев заболевания корью могут быть зафиксированы в Лондоне в том случае, если британские власти не проведут эффективную кампанию по вакцинации населения. Об этом в пятницу сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).
По его данным, в период с 1 января по 30 июня в Великобритании было обнаружено 128 случаев заболевания корью, две трети которых приходятся на Лондон. При этом за весь прошлый год в стране было выявлено лишь 54 случая заболевания. UKHSA считает незначительным риск эпидемии кори по всему королевству, однако в британской столице из-за низких показателей вакцинации вспышка может привести к тому, что корью заболеют от 40 тыс. до 160 тыс. человек.
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