РФ фиксирует наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне спецоперации
20:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне спецоперации, западные наемники причастны к преступлениям украинских неонацистов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений», — отметила дипломат.
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