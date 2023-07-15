Мэр Киева Кличко заявил, что готов баллотироваться в президенты

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов баллотироваться на пост президента Украины, но пока об этом рано говорить.

«Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все», — сказал Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» в ответ на вопрос, хочет ли он быть президентом Украины. «Будут президентские выборы — будем об этом говорить», — подчеркнул мэр Киева.

В настоящее время на Украине действует военное положение, в период которого, по закону, выборы в стране проводить нельзя.