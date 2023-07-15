НАТО балансирует на грани прямого военного столкновения с Россией — посол РФ в Бельгии
22:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и их союзники по НАТО, продолжая поставлять вооружение киевскому режиму, балансируют на грани боевого столкновения с Россией, в пятницу заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24».
«Очевидно, что линия на эскалацию конфликта со стороны Соединенных Штатов и их натовских союзников однозначно продолжается. Эта линия закреплена в решениях саммита в Вильнюсе, продолжаются поставки вооружений, которые становятся все более разрушительными и дальнобойными, и тем самым альянс, без сомнения, балансирует на крайне опасной грани скатывания к прямому военному столкновению с Россией», — сказал он.
НОВОСТИ
- 20:40 14.07.2023
- Спецназ Судана сообщил о «сотнях уничтоженных» в боях с армией, ВС опровергают эти данные
- 18:00 14.07.2023
- США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для поставки Украине
- 17:12 14.07.2023
- МО РФ предупредило о минной опасности на судоходном маршруте на северо-западе Черного моря
- 16:32 14.07.2023
- Бойцов ЧВК «Вагнер» привлекли к подготовке территориальных войск Белоруссии
- 15:32 14.07.2023
- ВС РФ успешно отразили 16 атак украинских военных на донецком направлении
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 10:32 14.07.2023
- Армия Великобритании стала слабой и ненужной НАТО - Риттер
- 10:05 14.07.2023
- Крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения в строй «Адмирала Нахимова» — источник
- 09:05 14.07.2023
- Дополнительная военная техника доставлена на базы США в сирийской провинции Хасеке — ТВ
- 09:00 14.07.2023
- ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу, пострадавших нет — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать