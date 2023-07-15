НАТО балансирует на грани прямого военного столкновения с Россией — посол РФ в Бельгии

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники по НАТО, продолжая поставлять вооружение киевскому режиму, балансируют на грани боевого столкновения с Россией, в пятницу заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24».

«Очевидно, что линия на эскалацию конфликта со стороны Соединенных Штатов и их натовских союзников однозначно продолжается. Эта линия закреплена в решениях саммита в Вильнюсе, продолжаются поставки вооружений, которые становятся все более разрушительными и дальнобойными, и тем самым альянс, без сомнения, балансирует на крайне опасной грани скатывания к прямому военному столкновению с Россией», — сказал он.