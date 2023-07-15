Украинский суд отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины и изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По информации агентства РБК-Украина, суд арестовал митрополита до 14 августа.