В этом году россияне чаще вносят деньги через банкоматы, чем снимают - исследование
09:20 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Яркий тренд на преобладание внесений средств над снятиями в банкоматах нашел отражение и в статистике текущего года. Так, по данным банка, соотношение внесения к снятию по сумме операций в первой половине 2023 года составило 56% к 44%, а по количеству — 77% к 23%. Годом ранее аналогичное соотношение по сумме операций было 58% к 42%, а по количеству — 76% к 24% соответственно», — указали авторы исследования
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