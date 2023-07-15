В этом году россияне чаще вносят деньги через банкоматы, чем снимают - исследование

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соотношение количества операций по внесению денег через банкоматы к снятию в первой половине 2023 года составило 77% к 23%. При этом в 2023 году россияне в банкоматах снимали деньги на заметно более высокие средние чеки, чем вносили — 32 560 руб. против 11 896 руб., говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (есть в распоряжении ТАСС).



«Яркий тренд на преобладание внесений средств над снятиями в банкоматах нашел отражение и в статистике текущего года. Так, по данным банка, соотношение внесения к снятию по сумме операций в первой половине 2023 года составило 56% к 44%, а по количеству — 77% к 23%. Годом ранее аналогичное соотношение по сумме операций было 58% к 42%, а по количеству — 76% к 24% соответственно», — указали авторы исследования



