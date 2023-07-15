На севере Японии из-за разлива рек эвакуируют 10 тыс. человек

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ряда областей японской северной префектуры Акита из-за разлива рек, вызванного рекордными по объему выпавших осадков ливнями, объявили пятый — максимальный — уровень опасности, означающий необходимость немедленной эвакуации. Согласно уведомлениям на официальных порталах местных властей и спасательных служб, предписание действует для порядка 10 тыс. жителей поселков близ реки Тайхэй, разлив которой уже начался.



Еще порядка 50 тыс. человек в различных частях Акиты и соседней с ней префектуры Аомори получили рекомендации об эвакуации в связи с угрозой разлива рек, подтоплений и схода оползней. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.



На севере Японии с прошлой ночи идут ливни — в ряде областей объем выпавших за 12 часов осадков превышает 220 мм, что, по данным местных метеорологов, стало рекордом для этих областей. Местных жителей призывают следить за информацией от региональных властей и спасательных служб, своевременно перемещаться в центры эвакуации в случае необходимости.



