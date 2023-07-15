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Поставки ракет для ВСУ могут осложнить забастовки на складе Минобороны Британии - СМИ

09:30 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Забастовки на секретном складе Министерства обороны Великобритании могут осложнить отправку ракет Storm Shadow и Brimstone на Украину. Об этом в пятницу сообщила газета Mirror со ссылкой на источник.

По данным издания, более 50 ключевых работников оружейного склада в Шотландии в пятницу устроили забастовку из-за недовольства размером заработной платы и намерены объявить новую стачку в понедельник.

Отмечается, что с этого склада отправляют ракеты Storm Shadow и Brimstone ВСУ и оружие для британских подводных лодок, находящихся на базе ВМС Фаслейн в Шотландии. Согласно источникам газеты, если забастовки будут продолжаться в течение длительного времени, они могут повлиять на поставки ракет на Украину.

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