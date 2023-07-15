Украинские пенсионеры из Чернобыльской зоны лишились доплаты из-за нехватки средств

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские пенсионеры, проживающие в Чернобыльской зоне, лишены одного из видов доплат из-за нехватки средств в бюджете. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».



Отмечается, что ранее жители зоны радиоактивного заражения могли получать дополнительно к пенсии доплату в размере от одной до трех минимальных зарплат. Теперь эти выплаты отменены.



Как сообщает издание со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины, из-за дефицита бюджета этой льготы лишены пенсионеры, которые не работают и проживают на территории радиоактивного заражения. Издание уточнило, что часто пенсионеры из других областей в старости покупают дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подают заявку на выплату этой надбавки к пенсии.



