Страны ЕС ждут от США разрешения, чтобы начать обучение украинский пилотов - СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон все еще не дал официального разрешения на обучение украинских военных летчиков управлению американскими истребителями F-16. Об этом в пятницу сообщила газета Politico со ссылкой на источники.



По их сведениям, «почти дюжина» европейских стран, обещавших обучать украинских пилотов, все еще ожидают формального одобрения со стороны Соединенных Штатов, без которого они не могут приступить к инструктажу ВСУ.



