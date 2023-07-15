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НОВОСТИ

Роспотребнадзор провёл дезинфекцию в здании ВГТРК

11:00 15.07.2023

Днем 14 июня в здание медиахолдинга ВГТРК в Москве доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом в конверте. В связи с чем столичным управлением Роспотребнадзора были проведены профилактические мероприятия. К зданию ВГТРК оперативно приехали сотрудники полиции, МЧС, а также автомобили скорой помощи. В помещении экспедиции телерадиовещательной компании сотрудниками Роспотребнадзора была проведена дезинфекция. Сообщений о пострадавших от конверта с порошком не поступало, однако сотрудники правоохранительных органов из соображений безопасности вывели из здания нескольких людей и отправили вещество на экспертизу.

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