Роспотребнадзор провёл дезинфекцию в здании ВГТРК

11:00

Днем 14 июня в здание медиахолдинга ВГТРК в Москве доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом в конверте. В связи с чем столичным управлением Роспотребнадзора были проведены профилактические мероприятия. К зданию ВГТРК оперативно приехали сотрудники полиции, МЧС, а также автомобили скорой помощи. В помещении экспедиции телерадиовещательной компании сотрудниками Роспотребнадзора была проведена дезинфекция. Сообщений о пострадавших от конверта с порошком не поступало, однако сотрудники правоохранительных органов из соображений безопасности вывели из здания нескольких людей и отправили вещество на экспертизу.