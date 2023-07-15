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Факт обстрела ВСУ мирного населения в Брянской области расследует СК РФ

11:20 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи Следственного комитета РФ расследуют факты обстрелов украинской армией мирного населения в Брянской области и Донецкой Народной Республике, в результате которых один человек погиб и двое, в том числе ребенок, ранены. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Белая Березка в Брянской области погиб один человек. Кроме того, ранен один ребенок. Также произошло возгорание нескольких домов», — сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в результате атаки ВСУ на населенный пункт Макеевка Червоногвардейского района ДНР ранен 24-летний мужчина и поврежден многоквартирный жилой дом. Также украинские диверсанты под Угледаром обстреляли машину с мирными жителями. «Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», — подчеркнули в ведомстве.

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