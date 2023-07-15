Факт обстрела ВСУ мирного населения в Брянской области расследует СК РФ
11:20 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По предварительным данным, при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Белая Березка в Брянской области погиб один человек. Кроме того, ранен один ребенок. Также произошло возгорание нескольких домов», — сказали в пресс-службе.
В СК добавили, что в результате атаки ВСУ на населенный пункт Макеевка Червоногвардейского района ДНР ранен 24-летний мужчина и поврежден многоквартирный жилой дом. Также украинские диверсанты под Угледаром обстреляли машину с мирными жителями. «Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», — подчеркнули в ведомстве.
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