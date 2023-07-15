В Казани задержали 35 футбольных фанатов за хулиганство в электричке - МВД
12:10 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В дежурную часть Казанского линейного управления МВД РФ поступило сообщение, что пассажиры электропоезда Нижний Новгород — Казань портят имущество, жгут файеры в салоне вагона и нарушают общественный порядок. По прибытии поезда в Казань сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они — болельщики, ехавшие на футбольный матч», — сказано в сообщении.
В отношении 28 человек составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), добавили в МВД.
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