В Казани задержали 35 футбольных фанатов за хулиганство в электричке - МВД

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала 35 футбольных фанатов, которые в электропоезде, следовавшем из Нижнего Новгорода в Казань, портили имущество и жгли файеры. В отношении 28 из них составлены административные протоколы за хулиганство, также возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД по республике в субботу.



«В дежурную часть Казанского линейного управления МВД РФ поступило сообщение, что пассажиры электропоезда Нижний Новгород — Казань портят имущество, жгут файеры в салоне вагона и нарушают общественный порядок. По прибытии поезда в Казань сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан. Все они — болельщики, ехавшие на футбольный матч», — сказано в сообщении.



В отношении 28 человек составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), добавили в МВД.



