Медведев усомнился в психическом здоровье Бориса Джонсона

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в психическом здоровье экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, предложившего принять Украину в НАТО, несмотря на угрозу третьей мировой войны.



«Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО „без условий“. Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», — написал Медведев в своем телеграм-канале.



Замглавы СБ РФ вспомнил в связи с этим строки Владимира Высоцкого: «Он то плакал, то смеялся, / То щетинился как еж — / Он над нами издевался… / Ну сумасшедший — что возьмешь!»



