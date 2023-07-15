ВУЗы обязали принимать документы об участии в СВО вне зависимости от формы

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Справка об участии абитуриента в специальной военной операции (СВО) должна приниматься вузом, даже если она не соответствует рекомендуемой форме, но подтверждает факт участия в СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.



Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что стала чаще сталкиваться с обращениями по поводу отказов в предоставлении специальной квоты для поступающих в вузы детей участников СВО. Первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев ранее просил главу министерства Валерия Фалькова согласовать с Минобороны форму справки, необходимой для льготного поступления детей участников специальной военной операции в вузы.



«Вузам в том числе даны разъяснения, согласно которым, если справка, предоставляемая абитуриентом, не соответствует рекомендуемой форме, но указывает, что гражданин участвовал (участвует) в специальной военной операции, отражении вооруженного вторжения, то такая справка подтверждает факт участия гражданина в специальной военной операции, отражении вооруженного вторжения и принимается образовательной организацией», — говорится в сообщении.



