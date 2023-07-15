Республика Корея планирует увеличить военную помощь Украине

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Корея в этом году поставит Украине военную помощь нелетального характера в большем объеме, чем в прошлом году. Об этом в субботу заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским.



«Республика Корея продолжит оказывать необходимую Украине военную помощь. В прошлом году поставили <…> каски и бронежилеты. В этом году окажем военную помощь в больших масштабах», — сказал Юн Сок Ёль. Трансляцию вел телеканал Рёнхап ньюс ти-ви.



В субботу президент Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину после поездки в Польшу. Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень. Ранее сотрудник администрации южнокорейского лидера сообщил, что южнокорейская сторона в ходе визита президента на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.



