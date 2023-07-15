Республика Корея планирует увеличить военную помощь Украине
15:10 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Республика Корея продолжит оказывать необходимую Украине военную помощь. В прошлом году поставили <…> каски и бронежилеты. В этом году окажем военную помощь в больших масштабах», — сказал Юн Сок Ёль. Трансляцию вел телеканал Рёнхап ньюс ти-ви.
В субботу президент Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину после поездки в Польшу. Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень. Ранее сотрудник администрации южнокорейского лидера сообщил, что южнокорейская сторона в ходе визита президента на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.
НОВОСТИ
- 19:20 15.07.2023
- В Химках подросток на иномарке врезался в остановку, пострадали четверо
- 19:10 15.07.2023
- Создатель комиксов «Мортадело и Филемон» умер в Испании на 88-м году жизни
- 18:30 15.07.2023
- 8,5 тыс. эвакуированных после теракта на Каховской ГЭС получили гражданство РФ
- 18:10 15.07.2023
- На двух крупнейших месторождениях нефти в Ливии остановлены работы - СМИ
- 17:20 15.07.2023
- От зерновой следки беднейшие страны получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы - СКЦ
- 17:10 15.07.2023
- РПЦ назвала безумием разрешение Швеции на сожжение священных книг
- 16:50 15.07.2023
- По зерновой сделке вывезено почти 33 млн тонн сельхозпродукции в 45 стран - СКЦ
- 15:40 15.07.2023
- Новую европейскую ситуацию в сфере безопасности члены НАТО не понимают - Волкер
- 15:20 15.07.2023
- Суд Парижа запретил проведение акции против полицейского насилия
- 14:10 15.07.2023
- Экс-сенатор Галло сравнил Столтенберга с персонажа фильма Кубрика
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать