0
0
350
НОВОСТИ

Новую европейскую ситуацию в сфере безопасности члены НАТО не понимают - Волкер

15:40 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит НАТО в Вильнюсе стал не только упущенной возможностью четко определить условия вступления Украины в НАТО, но и показал, что члены блока не до конца понимают новую европейскую ситуацию в сфере безопасности. Такое мнение в авторской статье, опубликованной в субботу на сайте газеты Financial Times, высказал бывший спецпредставитель США по Украине (2017-2019) и экс-посол США при НАТО (2008-2009) Курт Волкер.

«Формулировки, которые были использованы в Вильнюсе, можно считать более слабыми [по сравнению с прозвучавшими на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году] и подчеркивают, что Украину пригласят только после „согласия всех союзников“ (то есть сейчас они не согласны) и „выполнения всех условий“ (значит есть условия, которые еще нужно выполнить). Остается неясным, в чем именно состоят эти условия, — пишет Волкер. — Это не просто упущенная возможность. Это показывает непонимание того, что суть европейской безопасности изменилась».

Волкер считает, что после начала специальной военной операции РФ на Украине альянс больше не может позволить себе «годами держать в ожидании кандидатов на вступление, настаивая на реформах и взвешивая геополитические последствия каждого решения о расширении». «Сейчас Украина выполняет работу НАТО, защищая границы свободной Европы с оружием в руках. Она имеет больше военных возможностей, чем большинство союзников и защищает те ценности, на которых стоит НАТО», — пишет он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 15.07.2023
В Химках подросток на иномарке врезался в остановку, пострадали четверо
0
73
19:10 15.07.2023
Создатель комиксов «Мортадело и Филемон» умер в Испании на 88-м году жизни
0
88
18:30 15.07.2023
8,5 тыс. эвакуированных после теракта на Каховской ГЭС получили гражданство РФ
0
153
18:10 15.07.2023
На двух крупнейших месторождениях нефти в Ливии остановлены работы - СМИ
0
190
17:20 15.07.2023
От зерновой следки беднейшие страны получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы - СКЦ
0
267
17:10 15.07.2023
РПЦ назвала безумием разрешение Швеции на сожжение священных книг
0
272
16:50 15.07.2023
По зерновой сделке вывезено почти 33 млн тонн сельхозпродукции в 45 стран - СКЦ
0
279
15:20 15.07.2023
Суд Парижа запретил проведение акции против полицейского насилия
0
341
15:10 15.07.2023
Республика Корея планирует увеличить военную помощь Украине
0
401
14:10 15.07.2023
Экс-сенатор Галло сравнил Столтенберга с персонажа фильма Кубрика
0
469

Возврат к списку