Новую европейскую ситуацию в сфере безопасности члены НАТО не понимают - Волкер
15:40 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Формулировки, которые были использованы в Вильнюсе, можно считать более слабыми [по сравнению с прозвучавшими на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году] и подчеркивают, что Украину пригласят только после „согласия всех союзников“ (то есть сейчас они не согласны) и „выполнения всех условий“ (значит есть условия, которые еще нужно выполнить). Остается неясным, в чем именно состоят эти условия, — пишет Волкер. — Это не просто упущенная возможность. Это показывает непонимание того, что суть европейской безопасности изменилась».
Волкер считает, что после начала специальной военной операции РФ на Украине альянс больше не может позволить себе «годами держать в ожидании кандидатов на вступление, настаивая на реформах и взвешивая геополитические последствия каждого решения о расширении». «Сейчас Украина выполняет работу НАТО, защищая границы свободной Европы с оружием в руках. Она имеет больше военных возможностей, чем большинство союзников и защищает те ценности, на которых стоит НАТО», — пишет он.
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