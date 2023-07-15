По зерновой сделке вывезено почти 33 млн тонн сельхозпродукции в 45 стран - СКЦ
16:50 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сельхозпродукция, по данным СКЦ, за время реализации сделки была поставлена в 45 стран на 3 континентах. Из общего объема 46% продукции экспортировалось в Азию, 40% — в страны Западной Европы, 12% — Африки, 1% — Восточной Европы. 51% от общих поставок составила кукуруза, 27% — пшеница, 6% — подсолнечный шрот, 5% — подсолнечное масло, 4% — ячмень, 3% — рапс.
СКЦ отметил, что в настоящее время в рамках инициативы работает только одно судно — турецкое Samsun, на которое в порту Одессы загружают зерно.
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