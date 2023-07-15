РПЦ назвала безумием разрешение Швеции на сожжение священных книг

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в эфире телеканала «Россия-24» назвал безумием разрешение полиции Швеции на проведение акции сожжения Библии и Торы в Стокгольме.



«Я считаю, что это безумие. То есть вместо того, чтобы как-то реагировать на реакцию людей, которые как минимум шокированы и оскорблены подобными вещами, — я говорю про мусульман, которые так и реагировали на сожжение Корана, — они (власти Швеции — прим. ТАСС) сказали: ну вот видите, это мы не против мусульман, мы можем сжигать святыни любых религий. Это безумие», — сказал он и согласился со словами ведущей о том, что разрешение властей на подобные акции — это попытка «нивелировать имиджевый урон от сожжения Корана», которое состоялось в Швеции несколькими неделями ранее.



Кипшидзе объяснил, что таким образом шведская полиция пытается показать, что люди могут сжечь что угодно — и Коран, и Библию, и Тору. «Это политическое сумасшествие, нравственное сумасшествие, историческое — какое угодно», — подчеркнул он. Замглавы синодального отдела отметил, что к европейским ценностям это не имеет никакого отношения. «Европейский суд по правам человека неоднократно защищал чувства верующих, но безумие, политическое безумие оказывается сильнее права», — заключил Кипшидзе.



