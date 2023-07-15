От зерновой следки беднейшие страны получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы - СКЦ

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны с низким доходом в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы. Большая часть продуктов направляется в развитые страны, говорится в распространенном в субботу заявлении офиса Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.



«90% кукурузы и 60% пшеницы по черноморской зерновой инициативе были экспортированы в страны с высоким [доходом] или доходом выше среднего; 10% кукурузы и 40% пшеницы были экспортированы в бедные страны или с доходом ниже среднего», — указывается в сообщении.



Согласно данным СКЦ, по сравнению с периодом 2017–2021 гг. пропорции зерна и кукурузы, поставляемые с Украины в беднейшие страны, не изменились, однако процент продуктов, поставляемых в страны с доходом выше среднего, вырос.



