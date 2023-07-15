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На двух крупнейших месторождениях нефти в Ливии остановлены работы - СМИ

18:10 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство сырья на двух крупнейших нефтяных месторождениях в Ливии — Эль-Филь и Эш-Шарара — остановлено из-за протестов представителей местных племен. Об этом в субботу сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Как указали местные источники, «работа на месторождениях Эль-Филь и Эш-Шарара остановлена по требованию протестующих». Лидеры племен юго-восточного региона Ливии выступили с заявлением, указав, что действия протестующих вызваны задержанием экс-министра финансов Фараджа Буматари, ответственность за которое местные племена возлагают на Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

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