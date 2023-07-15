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НОВОСТИ

8,5 тыс. эвакуированных после теракта на Каховской ГЭС получили гражданство РФ

18:30 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуированные из зон подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС получили суммарно уже 8,5 тыс. российских паспортов, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«За время ЧС в мобильном режиме по месту жительства или пребывания пострадавших уже выдано больше 8,5 тыс. паспортов граждан России», — написал Алексеенко.

Он отметил, что работа мобильных социальных офисов и мобильных офисов МФЦ продолжается и в остальных районах области. «Они продолжают ежедневно выезжать и помогать жителям удаленных территорий, включая 15-километровую зону», — добавил Алексеенко.

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