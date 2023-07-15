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Создатель комиксов «Мортадело и Филемон» умер в Испании на 88-м году жизни

19:10 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатель испанской серии комиксов «Мортадело и Филемон» (Mortadelo y Filemon) Франсиско Ибаньес умер в субботу в возрасте 87 лет. Об этом сообщило в Twitter издательство Penguin Random House.

По его информации, он скончался в Барселоне.

Ибаньес, который считается, возможно, самой влиятельной фигурой в испанском мире комиксов, родился в марте 1936 года в каталонской столице. На его счету множество национальных премий. По мотивам его комиксов сняты различные фильмы, в том числе «Приключения Мортадело и Филимона» (La gran aventura de Mortadelo y Filemon, 2003) и «Сыщики под прикрытием» (Mortadelo y Filemon contra Jimmy el Cachondo, 2014).

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