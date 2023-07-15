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В Химках подросток на иномарке врезался в остановку, пострадали четверо

19:20 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток на иномарке отца врезался в остановку общественного транспорта в подмосковных Химках, в результате пострадали четверо рабочих, которые проводили там ремонтные работы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня возле дома 8 на Ивановской улице микрорайона Новогорск городского округа Химки несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, который принадлежит его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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