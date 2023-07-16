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Задержанных по делу о подготовке покушения на Симоньян и Собчак обвинили в хулиганстве

20:40 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семерым задержанным по делу о подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Басманным районным судом города Москвы рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения. Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, которые в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября», — сказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в покушении на известных журналисток, однако о сути предъявленных им обвинений не сообщалось.

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