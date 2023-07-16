С начала контрнаступления Украина потеряла 20% техники и вооружений
20:50 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, в последнее время показатели потерь техники снизились до 10%, это связано с тем, что на многих направлениях ВСУ фактически остановились и не предпринимают попыток продвинуться вперед.
Отмечается, что представители американской администрации согласились раскрыть лишь процент потерь техники, отказавшись предоставлять даже приблизительные цифры уничтоженных вооружений.
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