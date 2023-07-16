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Террор в отношении журналистов РФ игнорируется международными правозащитниками - СЖР

21:00 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные правозащитные организации не обращают внимания на попытки украинского режима избавиться от противоположной точки зрения, которую высказывают в том числе российские журналисты. Такое мнение ТАСС в субботу выразил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении убийств главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак. Покушения готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

«К сожалению, никакие международные правозащитные организации сейчас не обращают внимания на то, каким образом украинский режим пытается избавиться от противоположной точки зрения. Это применение террора против журналистов. Когда не получается на фронте, они решили убивать тех, кто говорит правду. И очень хорошо, что им это не удается», — сказал он.


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