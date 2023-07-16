Проезд по Крымскому мосту со стороны Кубани ждут 1200 автомобилей
09:31 16.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее сообщалось, что почти 1 тыс. автомобилей находятся в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани, время ожидания составляло около трех часов.
«На 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 1 200 транспортных средств. Время ожидания — около четырех часов. Со стороны Керчи затруднений нет», — говорится в сообщении.
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