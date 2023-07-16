Проезд по Крымскому мосту со стороны Кубани ждут 1200 автомобилей

09:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края утром в воскресенье увеличилась до 1,2 тыс. автомобилей, время ожидания по состоянию на 09:00 мск составляет около четырех часов, сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что почти 1 тыс. автомобилей находятся в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани, время ожидания составляло около трех часов.

«На 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 1 200 транспортных средств. Время ожидания — около четырех часов. Со стороны Керчи затруднений нет», — говорится в сообщении.