В Европе ослабление рекордной жары в ближайшее время не предвидится - СМИ

09:41 Источник: РБК

Экстремальная жара сохраняется в большей части южной Европы — в Италии и Испании температуры могут превышать 40 градусов тепла. По оценкам метеорологов, июнь уже стал самым жарким месяцем за всею историю наблюдений в Европе, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.



Агентство отмечает, что рекордная температура усугубляется лесными пожарами и предупреждениями о грозовом фронте. Так, в Испании из-за лесного пожара на острове Ла-Пальма эвакуировали не менее 500 человек, а температура в Мадриде уже превысила 35 градусов. Из-за жары страдают не только люди, но и энергосети, отмечает Bloomberg.



Ослабления жары в ближайшее время также не предвидится — по данным агентства, волна тепла из Северной Африки на следующей неделе должна еще больше повысить температуру в южной и центральной Европе. В немецкой метеорологической службе Deutscher Wetterdienst предупредили, что в восточных и южных регионах Германии температура в ближайшие дни может подняться до 38 градусов.





