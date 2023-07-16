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В Европе ослабление рекордной жары в ближайшее время не предвидится - СМИ

09:41 16.07.2023 Источник: РБК

Экстремальная жара сохраняется в большей части южной Европы — в Италии и Испании температуры могут превышать 40 градусов тепла. По оценкам метеорологов, июнь уже стал самым жарким месяцем за всею историю наблюдений в Европе, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что рекордная температура усугубляется лесными пожарами и предупреждениями о грозовом фронте. Так, в Испании из-за лесного пожара на острове Ла-Пальма эвакуировали не менее 500 человек, а температура в Мадриде уже превысила 35 градусов. Из-за жары страдают не только люди, но и энергосети, отмечает Bloomberg.

Ослабления жары в ближайшее время также не предвидится — по данным агентства, волна тепла из Северной Африки на следующей неделе должна еще больше повысить температуру в южной и центральной Европе. В немецкой метеорологической службе Deutscher Wetterdienst предупредили, что в восточных и южных регионах Германии температура в ближайшие дни может подняться до 38 градусов.


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