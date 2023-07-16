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НОВОСТИ

В районе Аляски произошло землетрясение магнитудой более семи баллов

10:30 16.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировано в воскресенье у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 106 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт, где проживают около 1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 9,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Объявлена угроза цунами.

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