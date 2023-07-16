Израильская армия применяет ИИ для планирования военных действий - СМИ

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала использовать искусственный интеллект (ИИ) для выбора целей авиаударов и организации военного материально-технического обеспечения. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, ИИ обрабатывает огромные объемы данных для выбора целей, а затем удары планирует система Fire Factory, также основанная на искусственном интеллекте. Она использует информацию об одобренных военными целях, чтобы рассчитать необходимое число боеприпасов, определить приоритеты и задать цели для самолетов и беспилотников, а также составить график атак. Подобная технология в настоящее время никак не регулируется на международном или государственном уровне, уточняет агентство.

Как сообщил ему представитель ЦАХАЛ, работа ИИ контролируется операторами, которые утверждают выбранные искусственным интеллектом цели.