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Путин рассказал, что могут ответить европейские политики, если Вашингтон решит их всех повесить

14:37 16.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин иронически прокомментировал действия европейских политиков, которые полностью зависят от указаний США.

«Знаете, иногда мне кажется, что чего им (европейским политикам — прим. ТАСС) не скажут из-за океана, они все делают», — признался глава государства в интервью телеканалу «Россия-1» программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент описал ситуацию, как она, по его мнению, выглядит. «Если им (европейским политикам — прим. ТАСС) завтра скажут: „Мы решили всех вас повесить!“, то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: „Можно ли это сделать на веревках национального производства?“.

«Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», — заметил Путин.

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