Путин рассказал, что могут ответить европейские политики, если Вашингтон решит их всех повесить
14:37 16.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Знаете, иногда мне кажется, что чего им (европейским политикам — прим. ТАСС) не скажут из-за океана, они все делают», — признался глава государства в интервью телеканалу «Россия-1» программе «Москва. Кремль. Путин».
Президент описал ситуацию, как она, по его мнению, выглядит. «Если им (европейским политикам — прим. ТАСС) завтра скажут: „Мы решили всех вас повесить!“, то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: „Можно ли это сделать на веревках национального производства?“.
«Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», — заметил Путин.
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