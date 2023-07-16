На авиашоу в Финляндии погиб пилот
16:22 16.07.2023 Источник: Интерфакс
Полиция намерена начать расследование авиакатастрофы на месте происшествия. Она отметила, что при необходимости будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.
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