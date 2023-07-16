На авиашоу в Финляндии погиб пилот

16:22 Источник: Интерфакс

В Финляндии на авиашоу в Коувола в воскресенье при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот, сообщила полиция.По их данным, самолет упал в лесу в районе аэропорта Силланпяя.

Полиция намерена начать расследование авиакатастрофы на месте происшествия. Она отметила, что при необходимости будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.