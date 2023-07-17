Из-за ЧП на Крымском мосту власти советуют туристам оставаться в гостиницах

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Крыма призывают туристов по возможности оставаться в гостиницах. С таким заявлением выступил министр курортов региона Вадим Волченко.



«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться. Министерством создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами. Вся необходимая помощь будет оказана. Мы также просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах», — написал Волченко в телеграм-канале.



Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ.



