Из-за ЧП на Крымском мосту власти советуют туристам оставаться в гостиницах
07:30 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться. Министерством создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами. Вся необходимая помощь будет оказана. Мы также просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах», — написал Волченко в телеграм-канале.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ.
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